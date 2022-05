Guerra in Ucraina, Maria Giovanna Maglie svela la verità su Volodymyr Zelensky

15 maggio 2022 a

a

a

Maria Giovanna Maglie è stata ospite della puntata di "Controcorrente" in onda sabato 14 maggio su Rete4. Nella trasmissione condotta da Veronica Gentili, la giornalista ha attaccato lo sterile pacifismo che non porta alcun risultato concreto e, anzi, finisce per favorire gli atteggiamenti aggressivi del Cremlino. "Tutti quelli che strillano alla pace in questo Paese - ha detto Maria Giovanna Maglie a Veronica Gentili - dovrebbero aver preso sul serio questa storia della Svezia e della Finlandia e della Nato perché quella è una forma di pressione obiettiva nei confronti di Vladimir Putin".

Maria Giovanna Maglie: "Zelensky non è in grado di cedere neanche la Crimea"#Controcorrente pic.twitter.com/tRWKSAlHjc — Controcorrente (@Controcorrentv) May 14, 2022

Poi la verità sul presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. "Gli ucraini non vogliono cedere niente, questa è la variabile che si continua a dimenticare - ha spiegato Maria Giovanna Maglie - Zelensky può anche essere un comico prestato alla politica, può anche prendere ordini dall'America ma la verità è che non è in grado di cedere neanche la Crimea".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.