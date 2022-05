L'aria che tira, "irrisione totale". Maria Giovanna Maglie e l'autogol dell'Eurovision

16 maggio 2022 a

Altro che grande successo mediatico e simbolico, la vittoria a colpi di televoto della band ucraina Kalush Orchestra all'Eurovision Song Contest è un autogol, ultimo di una lunga serie da parte dell'Occidente che rischia di mettere ancora più in pericolo le residue speranze di una soluzione diplomatica della guerra in UIcraina. Ma perché? A spiegarlo è Maria Giovanna Maglie che lunedì 16 maggio è in collegamento con Myrta Merlino a L'aria che tira, il programma di La7.

"Stai sicuramente vedendo come sui social, il Russia, ci sia un irrisione totale" della vittoria ucraina all'Eurofestival, attacca la giornalista dialogando con Myrta Merlino. Maglie ricorda poi come la sinistra italiana che oggi, con il Pd in testa, sostiene a spada tratta la Nato, ha per anni contrastato l'alleanza atlantica in virtù di un anti-americanismo diffuso in certi ambienti della nostra politica. "Siamo stati divisi dal punto di vista, partitico, politico e ideologico in maniera feroce", spiega la giornalista. "L'opinione pubblica Italiana è molto schierata contro la guerra, anche per un anti-americanismo diffuso e un sentimento di amicizia per la Russia", commenta la conduttrice, "ma abbiamo un governo compatto sulla linea atlantista".

