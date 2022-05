Jake Daniels primo calciatore in attività a fare outing

16 maggio 2022 a

«Adesso è il momento giusto per farlo. Mi sento pronto. Voglio che la gente sappia chi sono». Jake Daniels, 17enne attaccante del Blackpool in Championship, la seconda divisione inglese, diventa il primo calciatore professionista in attività nel Regno Unito a fare outing. «È più o meno da quando avevo 5 o 6 anni che so di essere gay, per cui è parecchio che vivo nella bugia - le sue parole - L’ho detto a mia madre e mia sorella, il giorno dopo abbiamo giocato contro l’Accrington e ho segnato 4 gol: questo dimostra che peso avevo sulle spalle e che sollievo sia stato». In passato solo un altro giocatore professionista in Gran Bretagna aveva fatto outing, Justin Fashanu, ma solo alla fine della sua carriera. Prima di Daniels, l’unico calciatore professionista in attività a fare coming out era stato l’australiano dell’Adelaide United Josh Cavallo lo scorso ottobre. E Daniels rivela che «è un passo nell’ignoto essere uno dei primi calciatori in questo Paese a rivelare la propria sessualità ma sono stato ispirato da Josh, Matt Morton e atleti di altri sport come Tom Daley che hanno avuto il coraggio e la determinazione di guidare il cambiamento».

Tanti gli attestati di stima verso il giovane attaccante del Blackpool, dalla Premier League («il mondo del calcio è con te») allo Sheffield United, che ha parlato di «passo monumentale per l’inclusione della comunità LGBTQ+». «Ben fatto Jake Daniels, che tu possa avere una bellissima carriera», l’augurio di Thomas Hitzlsperger, ex giocatore di Aston Villa, Stoccarda, West Ham ed Everton, dichiaratosi gay nel 2013, poco dopo il ritiro.

