Abramovich squalificato, chi vuole comprare il Chelsea

Dopo il congelamento del Chelsea deciso dal governo britannico nell’ambito delle sanzioni agli oligarchi russi per l’invasione dell’Ucraina, il consiglio della Premier League ha annunciato la squalifica di Roman Abramovich dalla carica di dirigente del Chelsea. Per il club londinese cambia poco perché di fatto l’operatività del magnate era già stata bloccata. «La decisione del Cda non incide sulla capacità del club di allenarsi e giocare le sue partite, come previsto dai termini della licenza rilasciata dal Governo che scade il 31 maggio 2022», precisala nota della Premier League.

Gli yacht di Abramovich sono nel Mediterraneo. L'Italia congela, la Francia temporeggia

Intanto Downing Street avrebbe aperto una finestra per la possibile cessione del Chelsea che dovrà passare comunque per una nuova licenza emessa dal Tesoro britannico. Secondo il Daily Telegraph, Abramovich ha raggiunto un accordo che prevede che entro la fine della prossima settimana il club potrà trovare un nuovo acquirente. Di qui l’incarico del magnate alla banca americana The Rain Group di riattivare le operazione finalizzate alla vendita. In pole position ci sarebbe il tycoon americano del settore immobiliare Nick Candy.

