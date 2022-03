Gli yacht di Abramovich sono nel Mediterraneo. L'Italia congela, la Francia temporeggia

Valeria Di Corrado 12 marzo 2022 a

a

a

Ormai è aperta la caccia agli yacht degli oligarchi russi inseriti nella black-list dell'Unione europea, accusati di essere sostenitori politici ed economici del presidente Vladimir Putin e per questo soggetti a sanzioni. Il governo britannico ha congelato le quote del Chelsea del miliardario russo-israeliano Roman Abramovich (che dopo 19 anni aveva deciso di vendere per evitare le sanzioni), mentre il consiglio della Premier League ha annunciato oggi la sua squalifica dalla carica di dirigente del club di calcio.

Nella black list Konov, l'oligarca nominato Commendatore: Italia a caccia degli amici di Putin

Uno dei super yacht della flotta privata di Roman Abramovich, il "Solaris", è stato fotografato oggi al suo arrivo a Tivat, in Montenegro: un Paese che non fa parte dell'Ue e quindi non è tenuto a requisire i beni degli oligarchi russi. Il panfilo lungo 139 metri, varato nel 2021 e costato 500 milioni di euro, aveva lasciato nei giorni scorsi il porto di Barcellona, dove si trovava per dei lavori di manutenzione fino all'8 marzo. Giovedì sera era stato individuato al largo delle coste orientali della Sicilia, mentre navigava verso un porto più sicuro. L’altro yacht di Abramovich, "Eclipse", varato nel 2010 e lungo 163 metri, giovedì era stato avvistato al largo delle isole Canarie. Ora, invece, dopo aver attraversato lo stretto di Gibilterra,il panfilo attende bandiera delle Bermuda sta navigando nel Mediterraneo.

Giallo sullo yacht di 140 metri a Marina di Carrara. Il New York Times: "Forse è di Putin"

Caccia all'oro russo. Yacht e mega-ville: gli oligarchi pagano pegno. E parte la ricerca di conti e depositi

Ieri la Guardia di Finanza, eseguendo un provvedimento del Comitato di sicurezza finanziaria del Mef, ha congelato la proprietà di Sailing Yacht A (SY A), la più grande barca a vela a motore privata del mondo, che si trova in rimessaggio nel porto di Trieste ed è dell'industriale russo Andrey Melnichenko. Il patrimonio del miliardario comprende un boeing 737 BBJ ("My Business Jet") del valore di 800 milioni di dollari e un altro panfilo (Motor Yacht A) che al momento non si sa di preciso dove si trovino; "Villa Altair" ad Antibes (nel sud della Francia), dove si è sposato nel 2005 con l'ex modella e cantante pop Alexandra Nicolic; e la proprietà Harewood ad Ascot, in Gran Bretagna. Per quanto riguarda la villa in Costa Azzurra, le autorità francesi avrebbero la possibilità di "congelarla", ma non l'hanno ancora fatto. Mentre la dimora inglese nel Berkshire non è al momento aggredibile perché Melnichenko non è presente nella black list della Gran Bretagna.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.