Allarme bomba a casa di Harry Maguire minacciato dai tifosi dopo il 4-0 a Liverpool

21 aprile 2022 a

a

a

Allarme bomba nella casa del capitano del Manchester United Harry Maguire, perquisita dalla polizia. Maguire vive in una proprietà nel nord dell’Inghilterra con la sua fidanzata Fern Hawkins e i loro due figli. La polizia ha detto che, come misura precauzionale, un cane per esplosivi è stato coinvolto nella perquisizione dei giardini e dell’area circostante.

L'Inter vince un derby da Premier e vola in finale

Una serie di pesanti insulti e minacce sono state rivolte a Maguire per le prestazioni dello United nelle ultime settimane, con la squadra che ha perso 4-0 a Liverpool martedì. L’entourage del difensore ha fatto sapere in una dichiarazione che «la sicurezza della sua famiglia e di coloro che lo circondano è ovviamente la priorità numero uno di Harry».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.