Ucraina, l'analista Arduino Paniccia e la profezia sulla fine della guerra

16 maggio 2022 a

a

a

"La guerra avrà una svolta nel mese di ottobre". Arduino Paniccia è analista strategico e presidente dell'Asce Venezia ed è stato ospite della trasmissione "Otto e Mezzo" in onda lunedì 15 maggio su La7. L'analista affronta le prospettive del conflitto in Ucraina. "A fine ottobre ci sarà un assestamento generale - ha detto Paniccia - Abbiamo ancora davanti almeno altri due mesi e poi inizierà la trattativa. Putin dovrà rendersi conto che la guerra gli costerà più di quello che potrà guadagnare. Le decisioni, d'altronde, potranno essere cambiate perché si muovono personaggi come il leader cinese".

"Guerra nel continente europeo". La vicepremier Vereshchuk gela tutti: solo armi per fermare Putin

Poi Paniccia affronta la questione dell'ingresso nella Nato di Svezia e Finlandia nella Nato. "L'ingresso di questi due Paesi diventerà operativa tra non meno di tre mesi - ha proseguito Paniccia - Non dobbiamo dimenticare che l'ingresso di Svezia e Finlandia nell'Alleanza atlantica è una garanzia per la sicurezza dell'Europa. Se l'Ucraina avesse fatto parte della Nato la Russia non avrebbe certamente invaso l'Ucraina".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.