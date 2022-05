Otto e mezzo, sfuriata di Travaglio contro la prof Rosa Braidotti: "Andate avanti voi pacifisti". E Lilli Gruber sbotta

Giada Oricchio 11 maggio 2022 a

“Non sanno dove parcheggiare i carri armati. Curano il diabete con la millefoglie”. Marco Travaglio scatenato a Otto e Mezzo, il programma del preserale di LA7, mercoledì 11 maggio. Poi litiga con Rosa Braidotti e Lilli Gruber. Le dichiarazioni del premier Mario Draghi, al termine dell’incontro con il presidente americano Joe Biden, non sono piaciute al direttore de Il Fatto Quotidiano che con il caratteristico linguaggio tagliente commenta: “Una conferenza stampa fumosa. Bisognerà vedere cosa farà in concreto l’Italia e se è davvero coordinata con Francia e Germania per portare la Russia al tavolo. Forse l’Europa dovrebbe lasciare il lavoro sporco all’America e smettere di rifornire di armi l’Ucraina che ne è strapiena. Tra un po’ ci saranno problemi di traffico per parcheggiare tutti i carri armati che gli mandiamo. Non si può curare il diabete con la millefoglie”.

Poco dopo, la professoressa Rosa Braidotti punge una parte dei pacifisti italiani, mossi più da un’ideologia bellicosa che dall’amore tra i popoli e Travaglio la snobba: “Confesso che non ho capito niente di questa tirata.…”, si ferma perché sente la replica della studiosa in sottofondo e la prende in giro: “Sento urlare, non faccia la bellicosa pure lei…”.

Nuova rimostranza della Braidotti e la conduttrice Lilli Gruber è costretta a sedare il battibecco: “Piano, piano…”. Il direttore del Fatto si impermalisce: “Se volete parlare voi, fate pure… non ho problemi… sono in collegamento e ogni tanto sento degli urli”, ma Gruber lo richiama all’ordine: “Non ci sono urla Marco! Su, parla”. Travaglio però è offeso e infastidito per l’interruzione: “Eh ne ho sentiti parecchie di grida, fate voi, andate avanti voi pacificamente, vi cedo la parola… volevo solo dire che il Papa ha definito da pazzi portare la spesa militare al 2%. Dicono che più si inviano armi, più si avvicina la pace, a me sembra il contrario. E’ un mese e mezzo che non c’è dialogo e aumentano i morti in Ucraina”.

