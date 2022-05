L'Ucraina può vincere la guerra. Stoltenberg ribadisce il "sostegno continuo" della Nato a Kiev

Per il segretario generale dell'Alleanza atlantica la Russia "non ha raggiunto i suoi obiettivi strategici"

L'Ucraina può vincere la guerra contro la Russia di Vladimir Putin. Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, vede concrete possibilità per Kiev. "L’Ucraina resiste più forte che mai e può vincere questa guerra perché sta difendendo la propria terra", ha detto il capo dell'alleanza atlantica dopo la riunione informale dei ministri degli Esteri del Patto a Berlino.

Sullo sfondo le tensioni crescenti per la scelta di Finlandia e Svezia di aderire alla Nato. La decisione spetta a loro, afferma Stoltenberg, "ogni Paese deve essere libero di decidere il proprio percorso. La loro adesione sarebbe un passo storico per l’Alleanza e dimostra che l’aggressione non paga", ha aggiunto Stoltenberg che ha confermata "la politica Open door della Nato". "Essere membri dell’Alleanza aumenta la sicurezza. La Nato è aperta e contraria a qualsiasi aggressione. Oggi gli Alleati sostengono l’Ucraina ma rafforzare la Nato è un lavoro a lungo termine che riguarda anche la sua azione futura", ha aggiunto il segretario generale.

Sulla guerra "la Russia non ha raggiunto i suoi obiettivi strategici in Ucraina" e la Nato ha confermato "il sostegno continuo" a Kiev" che, ha ribadito, "può vincere questa guerra". Parole che non faranno piacere a Mosca che vede, come ribadito dal Cremlino più volte, l'allargamento della Nato a Helsinki e Stoccolma una ulteriore minaccia per la sicurezza della Federazione russa.

