Xi Jinping sull'orlo del baratro a Pechino. La malattia e l'ipotesi colpo di Stato in Cina

15 maggio 2022

a

a

Sono ore di grande fibrillazione a Pechino. Ombre si avvicinano minacciose attorno a Xi Jinping. Il segretario generale del Partito Comunista Cinese soffrirebbe di un aneurisma cerebrale che mette a rischio la sua stessa vita. Xi Jinping dovrebbe sottoporsi a un intervento chirurgico ma ha deciso di non farlo.

E le ombre non sono finite qui. Infatti in Cina la situazione sta velocemente sfuggendo di mano alle autorità centrali. Le restrizioni provocate dalla politica del "zero Covid" stanno mettendo alle corde larghe fasce della popolazione. E il malessere serpeggia anche all'interno del Partito Comunista Cinese. Secondo alcuni esperti internazionali gli oppositori interni starebbero preparando un colpo di Stato da realizzare nei prossimi 18 mesi.

