Stasera Italia, Piero Sansonetti esalta Mario Draghi: ha detto basta ai guerrafondai di Nato e Gran Bretagna

Piero Sansonetti, direttore de Il Riformista, è ospite della puntata dell’11 maggio di Stasera Italia, talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, e prima critica il presidente del Consiglio Draghi, esaltandolo poi per il passo in avanti sulla guerra in Ucraina e sugli armamenti forniti a Kiev: “Mario Draghi non ha parlato alla sua maggioranza, ha parlato al mondo. Io sono fra quelli che dice che ha fatto malissimo a non andare in Parlamento, prima ancora di andare negli Usa, per quello che riguarda la politica italiana. C’è anche una questione italiana, che riguarda la violazione o no della Costituzione. Doveva andare in Parlamento a riferire, perché su cose così grave si discute in Parlamento. Su questo non ci sono dubbi, non è che sono d’accordo con Giuseppe Conte”.

“Altra cosa - sottolinea Sansonetti - è il suo viaggio in America, che è stato clamorosamente positivo. Almeno ha dato questa impressione. Draghi ha parlato a nome di Francia, Germania e Italia, un po’ più generalmente d’Europa. Ha richiamato Biden alla realtà, parlando di armi e dicendogli ‘mo’ basta’ riportando l'attenzione sulla necessità di giungere a una trattativa per mettere fine al conflitto, abbandonando la linea britannica e quella di Jens Stoltenberg, il segretario generale della Nato”.

