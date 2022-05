Draghi negli Stati Uniti, giallo sulla conferenza. Enrico Mentana: "Che succede al premier. Una telenovela"

11 maggio 2022 a

a

a

Inizia, non inizia, parte la pubblicità. Giallo sulle conferenza stampa di oggi, mercoledì 11 maggio, del premier Mario Draghi che tarda a cominciare mentre lo Speciale La7 condotto da Enrico Mentana è collegato in diretta. Scoppia un piccolo giallo sul presidente del Consiglio che non arriva, poi arriva ma non entra.

"Cosa sta succedendo?" chiede il conduttore che riprende tutto in diretta e non sa cosa dire ai telespettatori. "Non capiamo perché Draghi non inizia". Secondo il giornalista il premier avrebbe ricevuto un'importante telefonata poco prima di iniziare la conferenza alla quale avrebbe dovuto assolutamente rispondere. Mentre sembrava che Draghi fosse pronto a entrare, di nuovo la retromarcia. "Così diventa una telenovela" prova a sdrammatizzare Mentana che, alla fine e in evidente imbarazzo, alla fine manda in onda la pubblicità.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.