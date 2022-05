Vertice sull'Ucraina, Mario Draghi e Joe Biden insieme contro Putin: ha fallito

10 maggio 2022 a

a

a

Un vertice storico quello tra Draghi e Biden. Un incontro in cui Italia e Usa hanno delineato le strategie per uscire dalla crisi Ucraina e per battere il nemico Putin. Italia e Usa sono più unite che mai e se Putin pensava di dividerle ha fallito. È durato un’ora e quaranta minuti l’incontro tra il premier italiano, Mario Draghi, e il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Il presidente del Consiglio è arrivato alla Casa Bianca leggermente in anticipo rispetto al previsto ed è stato subito ricevuto dal presidente americano nello Studio Ovale. È la prima visita ufficiale del capo del governo italiano a Washington ma non è la prima volta che incontra Biden da quando ha assunto il suo incarico a Palazzo Chigi: i due si erano visti lo scorso mese di ottobre ma all’epoca non era ancora partita l’«operazione militare speciale» russa in Ucraina.

Sul tavolo le ottime relazioni fra i due Paesi e la conferma della solidità dell’Alleanza atlantica. «Le nostre nazioni sono unite in modo forte e la guerra le ha ulteriormente rafforzate», ha sottolineato Draghi all’inizio dell’incontro. La parola «unità» è stata più volte pronunciata dal premier italiano: «Siamo uniti ora nel condannare la guerra, nelle sanzioni, e nell’aiutare l’Ucraina come ci ha chiesto il presidente Zelensky», ha ribadito Draghi, ricordando come «in Italia e in Europa la gente vuole vedere la fine di questo massacro e si chiede cosa poter fare per portare la pace». E, ha aggiunto rivolgendosi a Biden, «sappiamo che possiamo contare sul vostro sostegno come amico sincero». Draghi ha sottolineato che bisogna ora assicurare «al più presto un cessate il fuoco, ottenere negoziati credibili. E dobbiamo continuare a lavorare insieme per abbassare il costo dell’energia, per evitare il rischio di crisi alimentari nei Paesi poveri».

Il retroscena di Scanzi: “Draghi in difficoltà”. Sulle armi rischia la caduta del governo

Parole di apprezzamento le ha espresse anche Joe Biden: «C’è una cosa che apprezzo di lei, il suo sforzo di unire la Nato e la Ue, e ci è riuscito. Era difficile credere che andassero di pari passo, era più probabile che si sarebbero divise ma lei è riuscito a farli andare di pari passo». Per il presidente Usa, «la cooperazione con l’Italia resta fondamentale». «Lei è un buon amico e un grande alleato, avremo molte cose di cui parlare», ha detto Biden in apertura del vertice. E i due, quasi all’unisono, hanno convenuto su un dato di fatto: «Putin voleva dividerci ma ha fallito. Siamo più uniti che mai». Un’unità che si è rafforzata anche in Europa. «Questa crisi porterà l’Unione europea a essere sempre più unita. Sappiamo di poter contare sul sostegno del presidente Biden un grande amico dell’Europa», ha concluso Draghi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.