Pier Ferdinando Casini e la carestia di guerra, l'Ucraina diventa un incubo

"C'è il rischio di una carestia in molti Paesi del mondo". Il senatore Pier Ferdinando Casini non ci pensa due volte e delinea uno scenario da incubo in molte aree geografiche se il conflitto in Ucraina non arriverà a una rapida soluzione. Il senatore del Partito Centrista per l'Europa ne ha parlato durante la puntata di "Stasera Italia" andata in onda martedì 10 maggio su Rete4. "Non so se Draghi potrà fare qualcosa per il conflitto in Ucraina ma sicuramente potrà fare qualcosa per l'Italia - ha detto Casini - L'aumento dei tassi di interesse sta arrivando e se saremo senza l'ombrello Bce dovremo davvero allacciare le cinture di sicurezza. Insomma credo che presto Draghi dovrà fare più di qualche giro a Francoforte".

Tra le ragioni per le quali Putin ha deciso di sferrare l'attacco all'Ucraina c'è l'offensiva nei confronti della democrazia. "Dal 2010 in poi - ha detto Casini - la Russia ha iniziato a non accettare la democrazia. La paura della Nato è davvero una grande sciocchezza. Il nodo è tutto da cercare nel rapporto tra Putin e la democrazia. Per questo hanno occupato Donbass e Crimea".

