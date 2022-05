Otto e mezzo, “il più affidabile per gli Usa”. Orietta Moscatelli avverte tutti su Mario Draghi: alleato a termine

10 maggio 2022 a

Mario Draghi è in questo momento il leader europeo più affidabile per Joe Biden e per gli americani? Il quesito è girato da Lilli Gruber, conduttrice su La7 di Otto e mezzo, ad Orietta Moscatelli, caporedattore Esteri di Askanews e analista della rivista di geopolitica Limes, che risponde in collegamento nell’edizione del 10 maggio che analizza gli scenari della guerra tra Russia ed Ucraina: “Data la grande confusione che c’è nel cielo europeo probabilmente Draghi, e sottolineo il fatto che sia Draghi e non l’Italia in particolare, è l’interlocutore più affidabile, più lineare, più atlantista, più europeista. Di quell’europeismo che non soffre di un senso di incompatibilità con l’egemonia americana sul continente europeo. Certamente più affidabile di quella Francia, che sopporta male da sempre il dominio americano in Europa. E più affidabile di una Germania che annuncia il riarmo e lo fa dichiaratamente nel nome dei propri interessi nazionali. Il problema - conclude Moscatelli - è che Draghi è un alleato a termine e che l’Italia conta meno sia della Francia e soprattutto della Germania in Europa”.

