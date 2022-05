Il patto segreto tra Usa ed Ucraina: così è nata la carneficina dei generali della Russia

05 maggio 2022 a

Gli Stati Uniti hanno fornito informazioni che hanno aiutato le forze ucraine a uccidere molti dei generali russi morti nella guerra in Ucraina. Lo si legge sul New York Times, che cita alti funzionari statunitensi. Secondo quanto riferito, Washington ha fornito all’Ucraina dettagli sui movimenti di truppe russe, sulle loro coordinate, e altri particolari sulle postazioni di comando dell’esercito del Cremlino, e l’Ucraina ha combinato questo aiuto con la propria intelligence per condurre attacchi di artiglieria e altre missioni operative che hanno portato all’eliminazione di diversi ufficiali nemici, sconvolgendone la catena di comando arrivando, in diverse occasioni, a paralizzare le attività belliche dell’esercito invasore. Fino ad oggi lo stato maggiore di Kiev ha dichiarato l’uccisione di 12 generali russi sul campo di battaglia, ma dagli Usa non è stato specificato quanti di questi siano stati uccisi grazie al supporto del Pentagono.

"Le informazioni di intelligence degli alleati a Kiev e l’invio di armi da parte delle Nato sono azioni che non contribuiscono alla fine rapida dell’operazione". Questa la reazione alla notizia del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. «Ma allo stesso tempo, queste azioni - ha rivendicato Peskov - non sono in grado di impedire il raggiungimento degli obiettivi prefissati dell’operazione militare speciale».

