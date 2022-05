Donbass, annullate la parata e la marcia per la Giornata della Vittoria del 9 maggio: i motivi

05 maggio 2022 a

Le autorità russe nelle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Luhansk, in Ucraina, hanno annullato la parata e la marcia in programma per il 9 maggio, Giornata della vittoria. Lo ha annunciato il primo vice capo dello staff presidenziale russo, Sergei Kiriyenko, e lo riporta l’agenzia di stampa ucraina Unian. «La parata della vittoria e la marcia dl reggimento immortale in questo Giorno della vittoria a Donetsk e Luhansk sono ancora impossibili da tenere, ma questo momento arriverà presto. Arriverà presto e le parate della vittoria passeranno per le strade del Donbass», ha dichiarato Kiriyenko nel corso di una manifestazione vicino al monumento della nonnina con la bandiera sovietica eretto a Mariupol.

