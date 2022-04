Problemi di fondi e con i pezzi di ricambio: si ferma la produzione di carri armati in Russia

16 aprile 2022 a

a

a

In Russia si ferma la produzione dei carri armati nello stabilimento «Uralvagonzavod» . Lo rende noto il Dipartimento generale dell’intelligence del ministero della Difesa ucraino, secondo il quale dall’inizio della guerra lo stabilimento ha dovuto fronteggiare la carenza dei fondi e la mancanza dei pezzi di ricambio. «La Russia - spiegano - in realtà è incapace di produrre armi innovative senza la componentistica straniera. Si tratta per lo più dei carri T-72, ma anche di quelli moderni come T-90 e T-14».

"Soldati britannici a Kiev", il pretesto di Putin per la guerra totale

Nel frattempo il canale di informazioni ucraino Ukrainiska Pravda, citando sempre il Ministero della Difesa dell’Ucraina, ha riferito che l’ intelligence ucraina e i partner stranieri non vedono alcun segno che la Russia possa usare armi nucleari contro l’Ucraina.

“Scenario tragico”. Giannini ha perso le speranze sull'Ucraina: “Soltanto Papa Francesco vuole la pace”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.