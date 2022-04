Otto e mezzo, Massimo Giannini ha perso le speranze sull'Ucraina: “Soltanto Papa Francesco vuole la pace”

Valentina Bertoli 16 aprile 2022 a

Proprio nel giorno in cui Papa Francesco ha scelto di affidare la tredicesima stazione della Via Crucis a due donne, una russa e una ucraina, Lilli Gruber, conduttrice di Otto e mezzo, ha voluto fare il punto sul conflitto che da ben cinquantuno giorni sta devastando l’Ucraina e allarmando il mondo intero: “La Russia ha subito un colpo durissimo con l’affondamento dell’ammiraglia Moskva. La dinamica bellica sta cambiando. Come si fa a negoziare con Putin?”. Il giornalista Massimo Giannini, nel corso dell'edizione del 15 aprile del talk show di La7, ha risposto diretto: “Lo scenario di guerra è tragico ed è difficile confutare i fatti accaduti”. Gruber ha quindi chiesto maggiore chiarezza sul tema: “L’unico modo per riuscire a difendersi è armarsi adeguatamente, è d’accordo?” “Non c’è dubbio. Questo l’ho sempre sostenuto. Nel momento in cui un Paese libero viene invaso, aggredito e distrutto nelle strutture fisiche e in quelle immateriali, è normale che chieda aiuto all’Europa. Noi dobbiamo armare la resistenza, anche se questa decisione contribuirà alla continuazione della guerra. L’aggressore non accetta l’idea di una trattativa. Chi parla di pace in questo momento? Il Papa, solamente lui”.

Lilli Gruber ha allora spostato l’attenzione sulla questione della dipendenza energetica dell’Europa dalla Russia: “È vero che stiamo sostenendo Putin con la nostra dipendenza energetica. Saremo pronti in autunno a rinunciare al gas russo?” “Questo tema coglie il punto cruciale di ogni ragionamento: l’Europa. Gli Stati Uniti dal punto di vista energetico sono autosufficienti. La colpa è nostra perché abbiamo delegato agli Stati Uniti il ruolo di gendarme del mondo e ci ha fatto comodo tante volte. La guerra del gas riguarda l’Europa ed è l’Europa che deve cercare una linea comune” ha replicato Giannini. Per concludere la discussione la conduttrice ha ricordato le parole del Santo Padre e il valore che esse hanno dopo settimane di guerra sanguinosa: “Parole di pace le esprime Papa Francesco. Oggi è Venerdì santo e tra poco comincia la Via Crucis. Il Sommo pontefice ha detto che il mondo ha scelto lo schema di Caino e che il fratello non deve uccidere il proprio fratello. Il Papa ci prova, ma viene anche fortemente criticato per le sue scelte”.

Cristiana Capotondi, presente in studio per promuovere la nuova serie di Ferzan Ozpetek “Le fate ignoranti” di cui è protagonista, ha sentito il bisogno di ribattere senza esitazione: “Se crolla la fiducia nel Papa, crolla il mio piacere di essere cittadina dell’Occidente”.

