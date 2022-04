Soldati britannici a Kiev addestrano gli ucraini, rischio guerra totale

16 aprile 2022 a

a

a

Membri delle forze speciali britanniche addestrano truppe ucraine a Kiev, per la prima volta dall’inizio dell’invasione russa. Lo rivela il Times, spiegando che gli ufficiali di due battaglioni di stanza a Kiev e intorno alla capitale ucraina hanno detto al giornale di aver ricevuto addestramento militare dai soldati britannici nelle ultime due settimane.

Esplosioni e sirene anti-aeree, incubo bombardamenti a Kiev e Leopoli

Il capitano Yuriy Myronenko, il cui battaglione si trova a Obolon, a nord di Kiev, ha spiegato che i soldati delle forze speciali erano venuti per istruire le nuove reclute sull’uso dei Nlaw, i missili anticarro forniti dal Regno Unito. Il ministero della Difesa di Londra non ha confermato le notizie. Militari britannici erano già stati inviati in Ucraina dopo l’invasione della Crimea ma sono stati ritirati lo scorso febbraio per evitare un conflitto diretto con le forze russe e il conseguente coinvolgimento della Nato nel conflitto in corso. Oggi la Russia ha vietato al primo ministro britannico Boris Johnson e ad altri dodici esponenti del suo governo di entrare nel Paese.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.