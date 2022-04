Bombe sull'ospedale pediatrico di Mykolaiv: "Bambini uccisi e munizioni vietate", l'Ucraina accusa la Russia

05 aprile 2022 a

Le forze militari russe continuano a martellare in Ucraina. L'esercito di Mosca ha bombardato "Mykolaiv con munizioni vietate dalla Convenzione di Ginevra. Quartieri civili e istituzioni mediche, in particolare l’ospedale pediatrico era sotto il fuoco nemico. Ci sono morti e feriti, compresi i bambini", ha detto il ministero della Difesa ucraino. Tornano a suonare gli allarmi delle sirene antiaeree in molte zone dell'Ucraina, all’alba del 41esimesimo giorno di guerra. Secondo The Kyiv Independent le sirene dei raid aerei sono risuonate in "quasi tutte le regioni", «a Cherkasy, Chernivtsi, Dnipropetrovsk, Donetsk, Ivano-Frankivsk, Kharkiv, Khmelnytsky, Kirovohrad, Kiev, Leopoli,

Mykolaiv, Odesa, Poltava, Rivne, Sumy, Ternopil, Vinnytsia, Volyn, Zakarpattya, Zaporizhzhia, Zhytomyr".

A Mylkolaiv il sindaco della città, Oleksandr Senkevich ha parlato di dieci civili sono stati uccisi e altri 46 sono feriti nel bombardamento russo di ieri. Intanto a Konotop, nella regione di Sumy nel nordest dell’Ucraina, sono stati trovati almeno tre corpi di civili con evidenti segni di torture. Lo ha denunciato il governatore regionale di Sumy, Dmytro Zhyvytsky, spiegando che le vittime sono state ritrovate dai militari ucraini. Il ritrovamento è avvenuto nelle zone dalle quali i russi si sono ritirati due giorni fa.

