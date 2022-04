Guerra in Ucraina, Joe Biden vuole processare Vladimir Putin per crimini di guerra

04 aprile 2022 a

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato ai cronisti di volere un «processo per crimini di guerra», dopo la scoperta di numerosi corpi che indossano abiti civili in una strada residenziale di Bucha, insediamento vicino Kiev liberato pochi giorni fa dalle forze ucraine. Biden ha inoltre affermato di voler infliggere «sanzioni aggiuntive» contro la Russia.

«Sono stato criticato per avere chiamato Putin un criminale di guerra. Abbiamo visto cosa è successo a Bucha e questo conferma che è un criminale di guerra. Dobbiamo raccogliere tutte le informazioni a riguardo e continuare a fornire armi all’Ucraina per proseguire la lotta affinché possiamo avere tutti i dati e andare avanti con un processo per crimini di guerra». Così il presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

