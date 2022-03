Joe Biden vuole la terza guerra mondiale? La ferma minaccia alla Cina: ritorsioni se aiutate la Russia

18 marzo 2022 a

Gli Stati Uniti d’America sono pronti a ritorsioni nei confronti della Cina nel caso in cui a Pechino decidessero di sostenere attivamente la Russia in Ucraina. L’indiscrezione filtra dal Financial Times nelle ore che precedono la telefonata tra i due presidenti: sarà questo il succo del messaggio che Joe Biden recapiterà a Xi Jinping. Antony Blinken, segretario di Stato americano ha fatto sapere che Biden "chiarirà che la Cina si assumerà la responsabilità di qualsiasi azione intrapresa per sostenere l'aggressione russa e non esiteremo a imporre costi". Jen Psaki, addetta stampa della Casa Bianca, ha detto ai giornalisti che la telefonata è un'opportunità per Biden di capire la posizioni del presidente Xi.

Nella telefonata odierna Biden chiederà a Xi Jinping di usare la sua influenza con il presidente russo Vladimir Putin affinché Mosca "metta fine a questa orribile guerra". A Washington, ha esposto il pensiero il vice segretario di Stato Usa Wendy Sherman alla Msnb, auspicano che la Cina scelga "il lato giusto della Storia".

