Situazione critica in Ucraina, seri problemi anche per i giornalisti. “Mai fino a qui”, la svolta della Russia

Un collegamento flash con il giornalista Fabio Angelicchio per capire la situazione sul campo di battaglia in Ucraina. Nella puntata del 18 marzo di Coffee Break, programma mattutino di La7 che vede alla conduzione Andrea Pancani, l’inviato fa il punto dopo il bombardamento di Leopoli e spiega quanto successo dopo il lancio dei missili da parte della Russia: “Mi scuso per il collegamento, è molto rapido e provvisorio perché polizia e militari hanno cambiato atteggiamento nelle ultime ore dopo l'attacco di questa notte e all’alba. Tutto questo non ha aiutato. Ho un badge rilasciato dal ministero della Difesa dell’Ucraina con molta difficoltà, ma oggi non accettano neanche il nostro lasciapassare, non vogliono neanche vederlo”.

“L'attacco all'aeroporto è - spiega Angelicchio facendo la cronaca dei fatti - un punto di svolta nella strategia russa, tre missili, poco dopo le cinque, hanno colpito molto vicino alla pista dell’aeroporto di Leopoli. Alla fine è risultata colpita una fabbrica che aveva sospeso le attività e si occupava dell’assemblamento e della manutenzione di alcuni componenti per aeroplani. Non ci sono state vittime e non sono state colpite strutture fondamentali dello scalo. Mai i russi si erano spinti fino a Leopoli, la città considerata la capitale dell’Ovest dell’Ucraina, si trova a soli 50km dal confine con la Polonia, è un punto di svolta nella strategia russa”.

