“Vladimir Putin è un dittatore, la pagherà”. Joe Biden alza il livello dello scontro

Anche gli Stati Uniti hanno deciso di chiudere lo spazio aereo ai voli russi. "Ci uniamo ai nostri alleati nel chiudere lo spazio aereo a tutti i voli russi, isolando ulteriormente la Russia", ha detto il presidente americano Joe Biden, nel suo discorso sullo stato dell’Unione. Il numero uno della Casa Bianca ha poi affermato che Vladimir Putin "è più isolato che mai" e "pagherà il prezzo" per quello che ha fatto. Sul leader del Cremlino ha poi sottolineato come la storia abbia insegnato "la lezione che se i dittatori non pagano il prezzo per la loro aggressione causano ulteriore caos".

"Sei giorni fa, la Russia di Vladimir Putin ha cercato di scuotere le fondamenta del mondo libero, pensando di poterlo piegare alle sue minacce. Ma aveva fatto male i suoi calcoli", ha detto ancora Biden. Putin pensava di travolgere l'Ucraina, "ma se l'è vista con gli ucraini. Dal presidente Zelensky, a ogni ucraino, il loro essere senza paura, il loro coraggio, hanno ispirato il mondo”. Anche a livello dialettico si alzano sempre di più i toni dopo l’invasione dell’Ucraina.

