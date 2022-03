Diamo le armi ai massacratori, Borgonovo smaschera il gioco dell'Europa

01 marzo 2022 a

L'Europa ha deciso di armare la resistenza ucraina di fronte all'invasione russa. Ma il viedirettore de La Verità sottolinea le sue perplessità su una strategia che non porterà a nulla di positivo per l'Europa e, in particolare, per l'Italia.

"Siamo favorevoli a che gli ucraini possano stare in pace e stare tranquilli - ha detto Borgonovo in collegamento con L'Aria che tira - ma quelli a cui stiamo dando le armi sono gli stessi che hanno compiuto il massacro di Odessa nel 2014. Ci sono quelli che andavano nelle regioni del Donbass e non è che ci andavano tanto per il sottile. L'Unione europea ha fatto finta di niente per 8 anni, dagli accordi di Minsk in avanti Se noi all'improvviso cambiamo atteggiamento perché abbiamo deciso che dobbiamo andare alla guerra totale poi dobbiamo essere consapevoli che ci saranno conseguenze. La guerra non finirà domani e la popolazione continuerà a essere a rischio. E saremo a rischio anche noi perché l'escalation potrebbe essere pesantissima. E poi lo scopo qual è? Deporre Putin e sostituirlo con un fantoccio tipo Eltsin? O addirittura con uno peggiore?"

