Controcorrente, “Putin è disperato, si sta giocando tutto”. Dario Fabbri e i timori dell'oligarchia in Russia

L'oligarchia russa potrebbe abbandonare Vladimir Putin? In molti sperano che la spinta a fermare il presidente della Russia arrivi dall’interno, uno scenario plausibile secondo Dario Fabbri, analista geopolitico di ‘Scenari’. Fabbri è ospite nella puntata del 26 febbraio di Controcorrente, programma televisivo di Rete 4 che vede Veronica Gentili alla conduzione, e ammette che lo scenario è stato sicuramente analizzato dallo stesso ‘zar’: “Certo che Putin lo ha messo in conto, esiste l’opinione pubblica in tutti i luoghi del mondo, anche dove c’è un’autocrazia. Hanno un’opinione e anche se sedata e non si può esprimere liberamente nei canali ufficiali esiste e fa pressione. Le collettività se hanno un dittatore che non serve più lo ammazzano. Putin tutto questo lo sa, ne è assolutamente consapevole e si sta giocando il tutto per tutto, quando lo si fa si è discretamente disperati, perché questa operazione non è da Russia. Non conducono una campagna militare di questo tipo dalla seconda guerra mondiale, forse non ci rendiamo conto dell’eccezionalità di ciò a cui stiamo assistendo, non c’è niente di semplice”.

L'ex ministro non fa sconti alla Nato: “Si è spinta troppo verso la Russia, esagerazione”. Poi demolisce Biden

“L’Ucraina - sottolinea Fabbri analizzando il ruolo degli Usa nella guerra - è stata sospinta verso la Nato dalla Polonia e dai paesi baltici, molto meno dagli americani. Ma qui c’è la colpa. Se hanno stabilito che l’Ucraina non è funzionale agli Stati Uniti fino in fondo e l’hanno mantenuto per inerzia questo attaccamento-non attaccamento, ritrovandosi poi davanti la Russia, che era assolutamente prevedibile che reagisse in questa maniera, il che non vuol dire che sia legittimo attenzione, ma dal momento che tutti se lo immaginavano ora che l’America doveva dimostrare il suo amore per l’Ucraina non l’ha fatto. Questa è certamente una colpa, come l’aver gestito in maniera così disinvolta un allargamento in un territorio intimo per la Russia. Non c’è stato il supporto fino in fondo, altrimenti - avverte Fabbri - si scatenano guerre come questa”.

L'oligarghia russa potrebbe abbandonare Putin? Secondo @dlfabbri Putin lo ha messo in conto e sta giocando il tutto per tutto.#Controcorrente pic.twitter.com/etgvb8KOFO — Controcorrente (@Controcorrentv) February 26, 2022

