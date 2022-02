Controcorrente, Maria Giovanna Maglie e la certezza sulla Russia: se ci fosse stato Trump non sarebbe accaduto nulla

26 febbraio 2022 a

La presenza di Joe Biden alla Casa Bianca ha dato il via libera a Vladimir Putin per invadere l’Ucraina. Nella puntata del 26 febbraio di Controcorrente, programma di Rete4 condotto da Veronica Gentili, è ospite Maria Giovanna Maglie, che dà la propria lettura sul conflitto e sugli equilibri di potere tra la Russia e gli Usa: “L’intervista di Trump circolata oggi sui social è un’intervista piena di sarcasmo, quando dice che Putin è un genio, intelligente etc. lui è sarcastico. Quando sostiene che con lui a capo degli Usa Putin non avrebbe fatto questa cosa si tratta di capire se è un mitomane o dice la verità. Io mi azzardo a dire che dica la verità, rispetto alla situazione che c’era sul campo qualche anno fa. Mi sembra abbastanza realistico poter dire questo”.

#Ucraina: secondo Maria Giovanna Maglie se ci fosse stato Trump presidente degli Stati Uniti probabilmente non saremmo arrivati a questo punto.#Controcorrente pic.twitter.com/H36VplYx9k — Controcorrente (@Controcorrentv) February 26, 2022

