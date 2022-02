"Due soldati ucraini uccisi dalle bombe", la guerra è già iniziata? E Berlino stoppa il gasdotto North Stream 2

22 febbraio 2022 a

Due soldati ucraini sarebbero stati uccisi da bombardamenti durante la notte e altri 12 sono rimasti feriti. Lo riferisce il Guardian, citando il rapporto Joint Forces Operation del ministero della Difesa dell’Ucraina. A seguito del bombardamento, due membri del personale di servizio ucraino sono morti per ferite da schegge mentre 12 membri del personale di servizio sono rimasti feriti e stanno ricevendo cure, ha aggiunto il ministero della Difesa ucraino. La tensione è alle stelle. "Voglio esprimere la mia più ferma condanna per la decisione del governo russo di riconoscere i due territori separatisti del Donbass. Si tratta di un’inaccettabile violazione della sovranità democratica e dell’integrità territoriale dell’Ucraina" ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, intervenuto alla inaugurazione dell’anno giudiziario del Consiglio di Stato, commenta gli ultimi sviluppi della crisi ucraina.

"Sono in costante contatto con gli alleati per trovare una soluzione pacifica alla crisi ed evitare una guerra nel cuore dell’Europa - aggiunge il premier - La via del dialogo resta essenziale ma stiamo già definendo nell’ambito dell’Ue misure e sanzioni nei confronti della Russia".

Intanto, secondo quanto riporta Interfax, il presidente russo Vladimir Putin avrebbe assicurato che la Russia proseguirà le forniture di gas ai mercati globali, mentre si attende nel pomeriggio il Consiglio Affari esteri europeo che dovrà decidere in merito alle sanzioni.

Scatta intanto la tagliola delle sanzioni. Kiev applaude alla decisione delle autorità tedesche di bloccare il processo di autorizzazione del gasdotto North Stream 2, riconoscendo che si tratta, da parte di Berlino, di una ’decisione dura'. "La vera leadership implica l’adozione di decisioni dure in momenti difficili. La mossa della Germania dimostra esattamente questo", ha scritto il ministro degli Esteri ucraino, Dmitro Kuleba.

