Il giallo dell'orologio di Putin, la firma è un bluff? Analisti scatenati, che ora segna: guerra di informazioni

22 febbraio 2022 a

a

a

Tra i venti di guerra al confine tra Russia e Ucraina soffia anche quello della guerra comunicativa. Nelle ultime ore sono sempre di più gli analisti che si interrogano su un dettaglio emerso durante la firma da parte di Vladimir Putin del "trattato di amicizia" con mle repubbliche separatiste del Donbass che per molti osservatori è una vera e propria annessione.

Crisi Ucraina, il Regno Unito annuncia nuove sanzioni contro la Russia

L'orologio al polso del presidente russo al momento della firma mandata in onda dalle televisioni di tutto il mondo, infatti, segna le 12.15. Per molti analisti, spiega la giornalista Francesca Mannocchi a Enrico Mentana nello speciale La7 sulla crisi ucrainala firma sarebbe avvenuta "prima del suo lungo discorso ma anche prima del suo incontro con il consiglio di sicurezza". Cosa vuol dire? "Il video potrebbe essere stato un video staged", ossia messo in scena per ragioni di opportunità comunicativa, "come molte altre dichiarazioni di questi giorni".

Insomma, la mossa a sorpresa fatta in diretta tv potrebbe essere un bluff da vedere all'interno dei una strategia comunicativa, di una guerra di informazioni che rischia di degenerare in un conflitto fatto di missili e carri armati, con le prima truppe russe che sarebbero entrate nel Donbass.

Putin sfida il mondo e annette il Donbass. "Ma il bagno di sangue si può evitare"

Ma l'orologio di Putin fa discutere anche per altri motivi, soprattutto in Russia. Putin è da tempo nel mirino degli oppositori anche per la sua passione per gli orologi di lusso. Il partito di opposizione Solidarnost ha calcolato che il valore della collezione di orologi di Putin supera di 6 volte il reddito del presidente nel 2011 e comprende modelli di Patek Philippe, Leman Aqua Lung Grande Date, A. Lange & Sohne Tourbograph.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.