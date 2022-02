Crisi Ucraina, Kiev avverte le compagnie aeree: "Non volare sul Mar Nero fra 14 e 19 febbraio"

13 febbraio 2022 a

La situazione è sempre più incandescente per la crisi Ucraina e i timori di una guerra nel cuore dell'Europa incombono. L'agenzia ucraina per la sicurezza del traffico aereo, Ukraerorukh, ha diffuso una dichiarazione in cui afferma che lo spazio aereo sopra il Mar Nero è una "zona di potenziale pericolo" e raccomanda agli aerei di evitare il sorvolo del mare fra il 14 e il 19 febbraio. Le date sono in coincidenza con esercitazioni militari russe. Il portavoce della presidenza ucraina, Sergii Nykyforov, ha detto però ad Associated Press che l'Ucraina non ha chiuso il suo spazio aereo.

Il presidente Usa Joe Biden e l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky, nel colloquio telefonico avuto oggi, hanno "concordato sull'importanza di continuare a portare avanti diplomazia e deterrenza in risposta al rafforzamento militare della Russia ai confini dell'Ucraina". Gli Stati Uniti hanno aggiornato la stima delle forze russe che adesso si trovano vicino ai confini dell'Ucraina, fissandola a oltre 130mila, una cifra più alta rispetto ai 100mila soldati di cui nelle scorse settimane gli Usa avevano parlato in pubblico. A fornire la stima è stato un funzionario Usa che ha parlato a condizione di mantenere l'anonimato per discutere delle conclusioni dell'amministrazione Biden.

