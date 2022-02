“La terza guerra mondiale”. L'angoscia del conflitto Usa-Russia terrorizza tutta la Terra

12 febbraio 2022 a

L’invasione dell’Ucraina può far scattare un conflitto globale come si è visto per due volte nel secolo scorso. “Se cominciassimo a spararci con i russi, sarebbe una guerra mondiale”. Tali frasi non sono state pronunciate da un’analista di politica estera qualunque, bensì da Joe Biden, presidente degli Stati Uniti d’America, che, riferisce il Manifesto, ha allertato l’Europa su un possibile scontro militare tra due grandi potenze mondiali. “Da un giorno all’altro può verificarsi l’attacco della Russia”, le dichiarazioni pubbliche di Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca a Washington. L’ansia degli Usa è che Vladimir Putin non aspetti neanche la fine delle Olimpiadi invernali di Pechino per lanciare l’assalto, con migliaia di truppe al confine ucraino e pronte ad entrare nel territorio nemico. "Un conflitto in Ucraina è sempre più probabile", l'affermazione di un altro funzionario del Dipartimento di Stato citato dai media americani. Oggi Biden farà un ultimo tentativo telefonico per far tornare Putin a più miti consigli: siamo all’ultima spiaggia. La terza guerra mondiale è alle porte.

La Russia prepara la guerra: Biden sente Putin, ore drammatiche

