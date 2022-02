Come impediamo la guerra In Ucraina? Con una bella manifestazione del Pd…

13 febbraio 2022 a

Come eravamo. Ritorno all’antico per il Pd. Al Nazareno non sanno più che cosa dire su qualunque argomento della politica, ed ecco che arriva in soccorso il richiamo di gioventù. Guerra in Ucraina? Ci vuole una bella manifestazione per la pace. Così i contendenti si spaventano e posano le armi.

La bella pensata è del sempre giovane Roberto Morassut e deputato: “No alla guerra! Il Pd lanci una grande manifestazione nazionale contro il rischio di guerra. Si apra una trattativa che deve vedere l’Europa protagonista, sostenuta da una mobilitazione di popolo e di giovani. Non lasciamo solo alla diplomazia il compito di scongiurare il rischio di una guerra ma diamo voce alle ansie e alla voglia di pace di milioni di europei. Ritroviamoci in piazza per dire no alla guerra”.

Dalle parti di Mosca pare che siano sinceramente preoccupati del rischio di vedere un assembramento di quelli belli contro le pretese russe sull’Ucraina. E a dar manforte a Morassut non poteva mancare lei, la combattente Laura Boldrini: “Sostengo l’iniziativa di Morassut: oltre al lavoro diplomatico è importante promuovere una manifestazione che coinvolga tutte le persone contrarie alla guerra tra Russia e Ucraina. Dobbiamo essere al fianco delle migliaia di cittadine e cittadini ucraini scesi oggi in piazza”.

