Putin ha dato l'ordine di invadere, cosa succede in Ucraina

Putin avrebbe dato l'ordine di invadere l'Ucraina. Lo svela in un tweet il giornalista statunitense Nick Schifrin che rivela: "Gli Stati Uniti sono convinti che il presidente russo Putin ha deciso di invadere l'Ucraina".

​

NEW: The US believes Russian President Vladimir Putin has decided to invade Ukraine, and has communicated that decision to the Russian military, three Western and defense officials tell me.