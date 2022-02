Melania Trump collabora con Parler il social media preferito dall'estrema destra americana

09 febbraio 2022 a

Melania Trump annuncia una collaborazione con Parler, il social media preferito dell’estrema destra americana. «Sono emozionata e ispirata dalla piattaforma per la libertà di espressione che offre comunicazione diretta alle persone di tutto il mondo», ha dichiarato l’ex first lady, spiegando il suo «accordo speciale» per affidare «comunicazioni esclusive» al network. « Parler è all’avanguardia nell’utilizzo della tecnologia Web3 e dà la possibilità ai propri utenti di sviluppare dibattiti produttivi», ha aggiunto la signora Trump.

Considerato dall’estrema destra americana un’alternativa ai principali social media, anche perché dotato di meno regole e controlli, Parler è diventato celebre al tempo dell’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021, quando è emerso che aveva ospitato diverse discussioni e chat sull’insurrezione. A differenza del marito, i cui account sui principali social sono stati sospesi dopo l’assalto al Congresso, l’ex first lady è ancora attiva su Facebook, Twitter e Instagram, e non è chiaro se la sua nuova collaborazione con Parler avrà conseguenze su questi account.

