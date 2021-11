Melania Trump, dal sorriso alla smorfia: il video inquietante con Donald

Giada Oricchio 01 novembre 2021 a

Melania Trump proprio non ce la fa e sui social scatta l’ironia. Donald Trump e consorte hanno assistito a una partita delle World Series di baseball ad Atlanta. I tifosi hanno acclamato l'ex presidente degli Stati Uniti che li ha salutati entusiasti, ma non si è accorto che al suo fianco l’ex first lady, dopo il consueto sorriso di circostanza, ha roteato gli occhi, abbassato le palpebre e il volto e dato libero sfogo a una smorfia di disgusto più che di disappunto.

Una contorsione dei muscoli della bocca così palese da non poter sfuggire alle telecamere. Il video sta facendo il giro del mondo e il popolo del web si diverte: “I legali di Trump si sono scordati di scrivere nel contratto prematrimoniale che Melania non poteva fare le faccette disgustate e lei se ne approfitta”, “Posso far finta di niente, ma mi manchi”, “Melania è ufficialmente tornata”. Melania Trump non è nuova a “esibizioni” del genere, la più famosa è quella del 22 maggio 2017 quando, in visita ufficiale in Israele, il Presidente americano provò a prenderle la mano all’arrivo all’aeroporto di Tel Aviv, ma lei lo allontanò con uno schiaffetto continuando a camminare da sola. Dopo aver lasciato la Casa Bianca a Joe e Jill Biden, la coppia si è trasferita a Palm Beach, Florida, e secondo il gossip a stelle e strisce, Melania sarebbe “fredda e distante anche se felice per la nuova vita”. Al momento però sembrano archiviate le voci di divorzio.

