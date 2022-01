Melania Trump, la "campaign" che scuote la politica Usa. Ma c'è un segreto che cambia tutto

05 gennaio 2022 a

a

a

Melania Trump scende in campo? Il dubbio potrebbe venire a chi si trovasse a cliccare il link condiviso ieri dai propri social dalla ex first lady americana. Link dove, appunto, si leggono parole come Head of State (capo di Stato) e campaign. Basta aspettare qualche secondo, però, per scoprire l'arcano. Dopo alcuni secondi in cui sullo schermo appare solo il nome della moglie di "The Donald", si apre un'altra schermata. E si scopre che "Head of State" è semplicemente il nome dato a un cappello che Melania ha deciso di mettere all'asta. Il primo anno di Joe Biden è un flop: la popolarità è ai minimi storici, il disastro negli Usa

Non è un cappello qualsiasi, bensì quello indossato in occasione del primo bilaterale della presidenza Trump ospitato alla Casabianca. Era il 2018 e, proprio al culmine di alcune settimane in cui si era rincorse sui tabloid le notizie sulle infedeltà del marito e Melania era rimasta in silenzio, a Washington arrivò Emmanuel Macron. Melania tornò quindi in pubblico con un completo bianchissimo subito diventato di culto tra gli esperti di moda.

La base d'asta è di 250mila dollari, anche se Melania chiede di essere pagata in "SOL", una nuova criptovaluta, per il valore approssimativo di 1.415 unità. Insieme al cappello saranno venduti anche i bozzetti originali dello stilista e una lettera personale della stessa ex first lady che attesterà l'autenticità di tutta la collezione.

Super Kamala resta in panchina, nonno Joe la ignora

Una parte del ricavato, viene sottolineato, sarà destinato in beneficenza. E in particolare a fornire computer e accesso ad altre tecnologie ai bambini dati in affidamento.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.