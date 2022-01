Il Regno Unito fa l'opposto dell'Italia. Super green pass e obbligo vaccino? No, meno restrizioni

10 gennaio 2022 a

a

a

Mentre in Italia scatta l'estensione del super green pass e ci si avvicina alla data in cui entrerà in vigore l'obbligo vaccinale per gli over 50, nel Regno Unito Boris Johnson si appresta a ridurre le regole per arginare il Covid, a partire da quelle sulla quarantena. Il governo britannico, infatti, è sempre più convinto che il Paese sia sulla buona strada per "convivere con il Covid" mentre aumenta il pressing sugli scienziati per una riduzione della quarantena a cinque giorni. Il governo e i vertici del Sistema sanitario nazionale (Ssn) sembrano sempre più fiduciosi che l’ondata di Omicron non travolgerà gli ospedali. I media britannici rivelano che il premier, Boris Johnson, sta preparando una nuova strategia, da attuare entro marzo.

Video su questo argomento Covid, Boris Johnson: "Persone muoiono inutilmente perchè non hanno fatto dose booster"

La priorità resta quella di vaccinarsi, vaccinarsi, vaccinarsi. Centocinquantamila morti sono "un tributo terribile" per il Regno Unito: lo ha sottolineato due giorni fa il premier britannico commentando il bilancio dei decessi per Covid che ha superato la fatidica soglia. "Ognuna di questi è una perdita profonda per famiglie, amici e comunità e i miei pensieri e condoglianze sono per loro". Il capo di Downing Street ha esortato la popolazione a vaccinarsi, sottolineando che "il modo per uscire da questa pandemia è che ognuno abbia il richiamo o la prima e seconda dose se ancora non l’hanno fatta. Voglio ringraziare tutti nel servizio sanitario nazionale e tutti i volontari che si sono fatti avanti per aiutare con il programma di vaccinazione del nostro Paese". Il numero dei morti è equirabile a quello dell'Italia (circa 139mila), dal momento che nel Regno Unito vivono 67 milioni di persone e nel nostro Paese 59 milioni. Nell'ultimo giorno Oltremanica sono stati registrati 97 morti (in Italia 157), un dato basso visto che si riferisce a domenica 9 gennaio. Anche perché nei giorni precedenti il numero dei decessi era stabilmente sopra 200.

La variante Omicron fa meno paura, mezza Europa verso la libertà

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.