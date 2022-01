Boris Johnson controcorrente, riapre i voli in Inghilterra a tutti "senza obbligo di tampone prima di partire"

05 gennaio 2022 a

Per i viaggiatori diretti in Inghilterra non sarà più necessario effettuare un test prima della partenza. Lo ha annunciato in un intervento alla Camera dei Comuni il premier Boris Johnson. Il provvedimento entrerà in vigore venerdì mattina alle 4 (le 5 ora italiana).

Johnson ha annunciato anche la cancellazione dell’obbligo dell’autoisolamento all’arrivo in Inghilterra, fino a quando non viene effettuato un test molecolare.

Sarà invece richiesto un test antigenico al secondo giorno dall’arrivo e, nel caso di positività, sarà necessario un test molecolare per individuare eventuali nuove varianti del Covid, oltre naturalmente all’obbligo di autoisolamento.

