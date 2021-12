La rivincita di AstraZeneca. Dal Regno Unito: dati migliori con questo vaccino ai fragili

27 dicembre 2021 a

Il vaccino AstraZeneca dietro i buoni risultati del Regno Unito nel conteggio giornaliero dei morti dovuti al Covid. Clive Dix, responsabile della task-force vaccinale della Gran Bretagna, ha rilasciato un'intervista al Daily Telegraph, elogiando il prodotto anglo-svedese, che in Italia non viene praticamente più somministrato dopo le roventi polemiche degli scorsi mesi: “Osservando i dati dell'Europa, all'aumento dei casi corrisponde anche un successivo aumento dei decessi. Ma questo non si verifica nel Regno Unito e dobbiamo capirne le ragioni. Personalmente, ritengo che ciò dipenda dal fatto che alla maggior parte delle nostre persone fragili sia stato dato il vaccino AstraZeneca”.

Dix ha inoltre sottolineato che questo tipo di vaccino potrebbe aiutare a prevenire la grave malattia da Covid più a lungo rispetto ai vaccini a mRNA di Pfizer e Moderna: “Ipotizzo che l’immunità prodotta dal vaccino AstraZeneca potrebbe potenzialmente durare per tutta la vita”. L’analisi dei dati nelle prossime settimane potrebbe confermare tale ipotesi e dare un duro colpo al virus e a tutti quei governi europei che hanno bocciato AstraZeneca.

