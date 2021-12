Evitate di andare in Italia, gli Usa ci mettono nella lista nera

14 dicembre 2021 a

a

a

«Evitate di andare in Italia», livello d’allarme «molto alto». È uno degli avvisi pubblicati sul sito dei Cdc, i Centri federali sanitari degli Stati Uniti, per i quali l’Italia è tornata tra le destinazioni a rischio a causa della pandemia da Covid.

Negli Usa vietato il topless sulla spiaggia, le donne fanno ricorso alla Corte Suprema

I Cdc hanno elevato il livello d’allarme a "4", cioè il più alto. Al primo punto si legge: «Evitate di andare in Italia». Al secondo: «Se dovete viaggiare in Italia, assicuratevi di essere pienamente vaccinati». E al terzo: «A causa della attuale situazione in Italia, anche i viaggiatori pienamente vaccinati possono essere a rischio di prendere o diffondere le varianti del Covid».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.