Variante Omicron, evita lo scudo del booster. Ma il virus diventa meno pericoloso

Dario Martini 12 dicembre 2021

I primi studi sulla variante Omicron mettono in evidenza come la nuova mutazione del virus sia in grado di evitare lo scudo dei vaccini. Anche in coloro che hanno fatto la terza dose. Pare, però, che la maggiore capacità di contagiare si associ a sintomi più lievi e a meno casi gravi. Sono emblematici i dati che arrivano dal Cdc, l'organismo di controllo sulla sanità degli Stati Uniti. Su 43 casi positivi a causa di Omicron, 20 erano vaccinati con doppia dose. Altri 14 avevano fatto pure la terza. Fortunatamente, un solo ricoverato. Il virologo Roberto Burioni dell'università Vita-Salute San Raffaele di Milan commenta cocui Omicron sembra stare prendendo piede velocemente. Ieri la Gran Bretagna ha registrato il record di casi di questa variante: 633 nelle ultime 24 ore. E spunta pure una previsione choc. Omicron potrebbe causare, «nello scenario peggiore», fino a 75mila morti in Inghilterra entro la fine di aprile se non saranno adottate nuove restrizioni oltre al Piano B appena scattato (mascherine nei luoghi pubblici, smart working ove possibile e green pass per partecipare ad alcuni eventi). A sostenerlo sono i nuovi dati della London School of Hygiene&Tropical Medicine che prevedono tra le 25mila e le 75mila vittime nei prossimi cinque mesi. «Nello scenario più ottimistico - sottolinea il Guardian - si prevede un'ondata che potrebbe portare a oltre 2.000 ricoveri al giorno e 24.700 decessi da dicembre al 30 aprile 2022. Nel peggiore fino a 74.800 morti». Ecco allora che il premier Boris Johnson sarebbe pronto a prendere in considerazione ulteriori restrizioni.

