Covid, doccia fredda per Joe Biden: il tribunale boccia l'obbligo di vaccino sul posto di lavoro

Altra sconfitta davanti alla giusitiza sul tema vaccino per Joe Biden. Il tribunale federale di appello di New Orleans ha nuovamente bocciato il provvedimento del governo federale che obbliga le grandi aziende ad imporre ai loro dipendenti la vaccinazione anti Covid o test settimanali. Il provvedimento dovrebbe entrare in vigore a gennaio. Secondo i tre giudici del tribunale, riportano i media Usa, il provvedimento "eccede grandemente" l'autorità dell'agenzia per la sicurezza sul lavoro che lo ha emanato, la Occupational Safety and Health Administration. A contestare il provvedimento dell'Amministrazione Biden è stato un gruppo di querelanti, contro i quali il dipartimento di Giustizia ha presentato appello.

Biden va contro la Costituzione: i giudici fanno a pezzi il presidente Usa sull'obbligo per i dipendenti

