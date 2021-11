Usa, i giudici fermano Joe Biden sull'obbligo di vaccino ai dipendenti: decisioni contro la Costituzione

06 novembre 2021 a

Joe Biden viene fermato dai giudici nei suoi tentativi di contenere il Covid inserendo l’obbligo di vaccino per i lavoratori delle aziende con almeno 100 dipendenti. La Corte d'Appello Federale degli Stati Uniti ha emesso una sospensione che congela gli sforzi dell'amministrazione che richiedeva ai lavoratori delle aziende statunitensi con almeno 100 dipendenti di essere vaccinati contro il Covid o di essere testati settimanalmente, citando "gravi problemi statutari e costituzionali” nel caso venisse applicata tale regola.

La sentenza della Corte arriva dopo che numerosi Stati a guida repubblicana hanno presentato appello contro la nuova norma, che dovrebbe entrare in vigore il prossimo 4 gennaio 2022. In una dichiarazione, il Solicitor of Labor, Seema Nanda, aveva detto che il Dipartimento del Lavoro era "fiducioso riguardo la sua autorità legale" nel volere questa regola, che sarà applicata dalla Occupational Safety and Health Administration (OSHA). "L'Occupational Safety and Health Act dà esplicitamente all'OSHA l'autorità di agire rapidamente in un'emergenza in cui l'agenzia reputi che i lavoratori siano sottoposti a un grave pericolo e pensa che sia necessario proteggerli", ha detto Seema Nanda, che ha poi aggiunto: “Siamo pienamente preparati a difendere questa tesi in tribunale”.

Il Covid ha ucciso fino ad ora circa 750.000 persone negli Stati Uniti e la sospensione arriva due giorni dopo che l'amministrazione Biden ha annunciato pubblicamente la decisione sull’obbligo vaccinale nelle aziende. Tale norma si applicherebbe a 84,2 milioni di lavoratori. L’ordine del tribunale è arrivato in risposta ad una petizione congiunta di diverse aziende, gruppi di difesa e gli stati del Texas, Louisiana, Mississippi, South Carolina e Utah. Ora l'amministrazione Biden deve rispondere alla richiesta di un'ingiunzione permanente contro la norma entro le 17 di lunedì.

