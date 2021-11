Bors Johnson "smascherato" in ospedale, scoppia la polemica nel Regno Unito

Il primo ministro del Regno Unito si è presentato a "viso nudo" in un ospedale. E i laburisti l'hanno accusato di irresponsabilità

Il primo ministro del Regno Unito Boris Johnson fa ancora discutere. A finire nel mirino, stavolta, è la sua foto in visita oggi in un ospedale senza mascherina. Ad accusare il premier britannico di una «parata irresponsabile» è il ministro ombra della Salute, il laburista Jonathan Ashworth, che pubblica su Twitter una foto di Boris in maniche di camicia, i capelli come al solito scarmigliati, che incede a bocca aperta e senza mascherina nei corridoi di un ospedale. Gli altri presenti hanno tutti naso e bocca coperti.

Il primo ministro ha saltato oggi un dibattito in aula sugli standard etici dei deputati, dopo la vicenda del deputato conservatore Owen Paterson, costretto a dimettersi per la sua attività di lobbista, che ha provocato una bufera nel Regno Unito. Secondo Downing Strett, Johnson non ha fatto in tempo ad arrivare perché impegnato in una visita da tempo programmata ad un ospedale nel Northumberland.

«Non solo Boris Johnson è così codardo da non mostrarsi in Parlamento», ma si esibisce «in una parata irresponsabile in ospedale senza una mascherina. I pazienti e lo staff del Servizio sanitario nazionale meritano di meglio», ha twittato Ashworth. In realtà, spiega il Guardian, in alcune foto della visita Johnson ha la mascherina e in altre no. In Gran Bretagna la mascherina non è più obbligatoria, ma il governo invita a indossarla in situazioni di rischio o affollamento.

