Regina Elisabetta, scatta il piano di Natale: riunisce tutta la royal family

01 novembre 2021 a

a

a

La Regina Elisabetta II pianifica il futuro, nel mirino le vacanze di Natale. Con la solita incognita: il principe Harry e la moglie Meghan Markle accetteranno l’invito? Da un paio di settimane, la vita della monarca è cambiata: stop agli impegni in presenza (ammessi solo quelli “a tavolino”), ai viaggi ufficiali, alle passeggiate mattutine con i cani, alle cavalcate e anche al bicchierino della staffa propedeutico a conciliare il sonno. Resiste solo la facoltà di guidare la Range Rover nella campagne che abbracciano il castello di Windsor (proprio oggi è stata fotografata alla guida della sua auto). Per lo staff medico, Sua Maestà deve stare a riposo e centellinare le forze. E pensare che, acciacchi dell’età esclusi, sembrava essere arrivata in gran forma a 95 anni: presente a sé stessa, vispa, spiritosa e impeccabile nel rossetto e nei tre fili di perle.

Ansia per la salute della Regina, media contro Buckingham Palace. "Altri 15 giorni di riposo"

A Buckingham Palace nessuno lo ammette, ma serpeggia una certa inquietudine per la condizioni di salute di Elisabetta che a giugno 2022 festeggerà il Giubileo di Platino, i 70 anni di regno. Se non fosse stato per “The Sun”, nessuno avrebbe saputo del ricovero di una notte al King Edward VII’s Hospital di Londra per “accertamenti previsti”.

Tuttavia, la sovrana non è tipo da abbattersi e accettare passivamente ordini altrui, anzi. Fedele al motto “nessuno può dire alla Regina d’Inghilterra cosa fare e cosa dire”, sta pianificando il periodo delle festività natalizie. Un insider ha dichiarato al “Mirror”, ripreso dal “Daily Mail”, che Sua Maestà, chiusa nelle calde stanze del castello di Windsor, è “totalmente impegnata a riunire tutta la famiglia nella magnifica tenuta di Sandringham per Natale e spera di tornare in piena salute nelle prossime settimane”. E ha aggiunto: “Dopo essere stata costretta a cancellare una serie di impegni, la riunione familiare sarà il tonico perfetto”.

Per Elisabetta questo sarà il primo Natale della testa coronata senza il marito, il Principe Filippo morto ad aprile 2021, e sente il desiderio di un caldo e rinvigorente abbraccio collettivo, come quelli degli anni d'oro.

Sono tutti allertati: dai figli Carlo, Andrea, Anna e Edoardo con rispettive consorti a William e Kate insieme ai tre figli passando per gli altri parenti e arrivando al nipote Harry e alla moglie Meghan Markle trasferitisi in California. Ma quando si tratta dei recalcitranti Duchi di Sussex la domanda è d’obbligo: lasceranno Santa Barbara per i canti e il pudding della vecchia Inghilterra? Continueranno a sbandierare il vantaggioso vessillo dell’appartenenza alla Royal Family senza farsi carico di alcun dovere o concederanno una visita all’augusta nonna?

Nelle more, il premier britannico Boris Johnson, a margine del vertice del G20 a Roma, ha rassicurato sulla salute della Regina in un’intervista a ITV News: “Ho parlato con Sua Maestà come faccio ogni settimana come parte del mio lavoro e lei era in ottima forma. Le è stato detto dai suoi medici che deve riposare e penso che dobbiamo rispettarlo e capirlo. Le auguriamo il meglio”.

La Regina ha saltato il vertice sul clima delle Nazioni Unite a Glasgow, in Scozia, e non parteciperà neppure al Festival of Remembrance del 13 novembre alla Royal Albert Hall di Londra, però ha fatto sapere che è sua “ferma intenzione” presenziare alla cerimonia della Remembrance Sunday nel centro di Londra il 14 novembre.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.