31 ottobre 2021

I grandi del G20 in visita a Fontana di Trevi e Mario Draghi fa da Cicerone agli altri Capi di Stato. Per l'occasione è stata coniata una moneta speciale per il lancio nella fontana. Per Osho, però, c'è qualche problema e Draghi è a corto di monete. Il nostro premier allora non va tanto per il sottile e chiede a Boris Johnson se può aiutarlo...

