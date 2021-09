Una targa per Lady Diana nella casa dove visse felice prima delle nozze con Carlo

29 settembre 2021 a

a

a

Si parla sempre e solo del suo secondogenito, negli ultimi mesi. Da quando ha sposato l'americana che se l'è portato al di là dell'Oceano, Harry si prende tutti i titoli dei giornali. Ma sua madre, resta nel cuore degli inglesi e non solo.

Così Londra ha deciso di celebrare la principessa Diana con una targa commemorativa di colore blu nella casa di Coleherne Court, vicino King’s road, che la ospitò nei due anni prima del matrimonio con il principe Carlo. Lady D si era trasferita nella capitale inglese per il suo 18esimo compleanno e visse nell’appartamento con diverse amiche tra il 1979 e il 1981. A scoprire la placca dell’English Heritage durante la cerimonia è stata Virginia Clarke, una delle ex coinquiline, che ha dichiarato: «Quelli erano giorni felici per tutti noi e l’appartamento era sempre pieno di risate», « Diana se n’è andata rappresentando così tanto per le persone. È meraviglioso che la sua eredità verrà ricordata in questo modo».

Harry e Meghan preparano il colpo di scena natalizio: l'estremo tentativo

Nel libro "Diana, la sua vera storia" di Andrew Morton, la principessa di Galles aveva descritto gli anni trascorsi nell’appartamento come «il periodo più felice» della sua vita. Alla cerimonia è intervenuto anche il presidente dell’Assemblea di Londra Andrew Boff, che ha dichiarato: « Diana ha avuto, e ha ancora, un posto molto speciale nei cuori dei londinesi e siamo entusiasti nel vedere la targa blu ufficialmente posizionata come monumento al suo lavoro per gli altri».

"Prega per i poveri vestita così". Scandalosa Meghan a New York, la fanno a pezzi

Ha aggiunto la direttrice dei curatori all’English Heritage Anna Eavis: « Diana è stata una delle donne più famose del mondo e ha utilizzato la sua fama e la sua influenza per sensibilizzare su temi quali quello dei senzatetto e delle mine anti uomo». «È giusto che la nostra placca blu la ricordi in questo posto, dove cominciò la sua vita pubblica», ha detto Eavis. Nel 2021 Diana avrebbe compiuto 60 anni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.