Mako sposa un borghese e rifiuta l'indennizzo milionario. La lezione della principessa giapponese a Harry e Meghan...

La Ma-xit imperiale giapponese è questione di giorni. La principessa Mako, figlia primogenita di Akishino (il fratello dell'imperatore giapponese e suo erede al trono), sta per sposare Kei Komuro, il suo fidanzato borghese.

Un colpo di fulmine che risale ai tempi dell'università, (fatale il "sorriso come il sole" del giovane). Lui l'ha chiesta in sposa nel 2013, ma nell'impero certe cose sono complicate. Ora a distanza di anni i media giapponesi hanno diffuso la notizia di un matrimonio imminente. L'indizio più concreto è che Komuro è rimpatriato da New York: non rientrava in Giappone dall'agosto 2018, quando si era trasferito negli Usa per una specializzazione in legge.

La foto di Komuro che cammina nell'aeroporto di Tokyo ha pure fatto discutere per un altro elemento, ovvero i capelli raccolti in una coda. Look che poco si intona a chi sta per sposare qualcuno della famiglia imperiale.

Ma cosa succederà dopo le nozze? Mako avendo sposato un borghese perderà il titolo reale. Avrebbe diritto a un cospicuo indennizzo valutato intorno ai 152 milioni di yen (circa 1,2 milioni di euro) per garantire "il mantenimento di una vita dignitosa" ma la principessa lo ha respinto. Una decisione senza precedenti, che fa tornare alla mente la "fuga" volontaria di Harry e Meghan dalla royal family britannica, dove i soldi hanno contato eccome.

Il fatto è che si tratta di soldi pubblici ha spaccato la società giapponese, soprattutto per la serie di annunci e smentite che l'ha preceduta. Le nozze sono slittate almeno due volte, prima per "la mancanza di una adeguata preparazione per un evento di tale portata", poi per il rovescio finanziario della madre dello sposo Komuro piena di debiti per le tasse scolastiche del figlio.

A fine 2020 il benestare del principe Akishino che dovrebbe sbloccare la situazione. .La cerimonia sarà a basso profilo, non ci saranno nanche i riti con cui di solito le principesse abbandonano i propri diritti e status dinastici per sposarsi come il Nosai no Gi o ik Choken no Gi, l'incontro con l'imperatore prima del matrimonio. Il futuro della coppia? A new York.

