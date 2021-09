Niente battesimo a Windsor per la figlia di Harry e Meghan. La mano di William dietro il clamoroso dietrofront

25 settembre 2021 a

Il principe Harry e Meghan Markle avevano pensato ad un gesto distensivo nei confronti degli altri componenti della famiglia reale, permettendo soprattutto alla Regina Elisabetta di vedere per la prima volta la piccola Lillibet Diana, il cui nome è ispirato proprio al soprannome della sovrana più longeva della storia inglese. L’idea dei duchi di Sussex era quella di far battezzare la piccola a Windsor, ma difficilmente andrà in scena un evento del genere.

Neil Sean, corrispondente della Nbc che si occupa da vicino della Royal Family, ha rivelato che ci sarebbe stato l’intervento dello zio William, fratello di Harry, dietro il no al battesimo. “Uno dei problemi più grandi che Meghan ha davvero incontrato è che voleva che sua figlia, Lilibet Diana, fosse battezzata nel luogo in cui si è sposata insieme a suo marito, il principe Harry. E dove poi è avvenuto il battesimo del suo primogenito, Archie. Questo ha portato a un blocco totale. Sia Harry sia Meghan erano molto desiderosi di fare quel ritorno e assicurarsi che il battesimo avvenisse, in particolare davanti a Sua Maestà la Regina. Alcune persone potrebbero dire che stanno solo facendo soldi sul loro collegamento reale. E perché no? È così che fanno soldi ora” le spiegazioni dell’esperto reale al tabloid Daily Express. Non c’è aria di pace tra i figli di Carlo e Diana.

